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صور | أوفى أصدقاء «قادة العالم»

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أوباما وبوتين وجورج بوش

أوباما وبوتين وجورج بوش

ترجمة –  محمد سويلم 

نشرت وكالة «sputink roussia» صورًا ، تم التقاطها لأكثر الأشخاص نفوذًا على حد وصفهم ، وكان في مقدمة مجموعة الصور التي تم التقاطها:

صورة الرئيس الروسي «بوتين» وهو بصحبة  اثنين من الكلاب الاليفة .

بوتين مع اثنين من كلابه

بوتين مع اثنين من كلابه

وصورة تجمع بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقدم الرئيس باراك أوباما قط في لندن .

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقدم الرئيس باراك أوباما قط

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقدم الرئيس باراك أوباما قط

 

وصرة آخرى للرئيس الأمريكي “بيل كلينتون” يسير مع كلبه الأصدقاء وهو يغادر البيت الأبيض في واشنطن، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الماضي السنة الجديدة من رئاسته في المنتجع الرئاسي بولاية ماريلاند.

الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يسير مع كلبه الأصدقاء وهو يغادر البيت الأبيض في واشنطن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الماضي

الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يسير مع كلبه الأصدقاء وهو يغادر البيت الأبيض في واشنطن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الماضي

وفي واقعة شهيرة السناتور الأمريكي جون ماكين ، وزوجته سيندي ماكين ، أثناء التحدث إلى وسائل الإعلام بعد مغادرتهم مركز اقتراع في فينيكس، لعق الكاميرا كلب يملكها نجل ماكين جيمي .

السناتور الامريكي جون ماكين ، R- AZ، وزوجته سيندي ماكين ، وبصحبة كلبهم


>السناتور الامريكي جون ماكين ، R- AZ، وزوجته سيندي ماكين ، وبصحبة كلبهم

 

رئيس الوزراء الروسي والرئيس السابق ديمتري ميدفيديف ، مع واحد من الكلاب الاليفة له في فريقه .

رئيس الوزراء الروسي والرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، مع واحد من الكلاب الاليفة له في فريقه .

رئيس الوزراء الروسي والرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، مع واحد من الكلاب الاليفة له في فريقه .

 

الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، بصحبة كلابه الشهيرة أثناء وصوله الى قاعدة اندروز الجوية بولاية ماريلاند .

جورج بوش بصحبة كلابه الشهيرة

جورج بوش بصحبة كلابه الشهيرة

الرئيس السابق رونالد ريغان ، ترافقه زوجته نانسي و الكلب ريكس ، أثناء توجيهه لرسالة عيد الميلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال تضيء حفل شجرة عيد الميلاد الوطنية في حدائق البيت الابيض .

الرئيس السابق رونالد ريغان ، ترافقه زوجته نانسي و الكلب ريكس ، أثناء توجيهه لرسالة عيد الميلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال تضيء حفل شجرة عيد الميلاد الوطنية في حدائق البيت الابيض .

الرئيس السابق رونالد ريغان ، ترافقه زوجته نانسي و الكلب ريكس ، أثناء توجيهه لرسالة عيد الميلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال تضيء حفل شجرة عيد الميلاد الوطنية في حدائق البيت الابيض .

 

الملكة إليزابيث الثانية، مع مجموعة من الكلاب الوليزية قصيرة القامة ، أثناء لقائها مع فريق لعبة الركبي نيوزيلندا في قصر باكنغهام .

الملكة إليزابيث الثانية، مع مجموعة من الكلاب الوليزية قصيرة القامة ، أثناء لقائها مع فريق لعبة الركبي نيوزيلندا في قصر باكنغهام .

الملكة إليزابيث الثانية، مع مجموعة من الكلاب الوليزية قصيرة القامة ، أثناء لقائها مع فريق لعبة الركبي نيوزيلندا في قصر باكنغهام .

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أونا

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