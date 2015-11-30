إسلام جمال يُفجر براكين الشيشة فى الزمالك

أثار ظهور إسلام جمال، مدافع الزمالك، بصحبة إحدى الفتيات خلال تدخينها الشيشة، براكين الغضب داخل القلعة البيضاء بإحالته إلى التحقيق مع تغريمه 300 ألف جنيه.

إسلام جمال لم يكن الوحيد بين لاعبى الزمالك الواقعين فى قضايا التدخين، فمن قبل تم التقاط صورة لأحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق الأبيض وهو يُدَخِّن، أثناء وجود بعثة الفريق فى أنجولا لخوض مباراة الإياب بدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا أمام كابوسكورب، بالإضافة إلى إبراهيم سعيد لاعب الفريق السابق.

برر ميدو وقتها تدخينه للشيشة بأن الإيطالى كارلو أنشيلوتى المدير الفنى السابق لريال مدريد وتشيلسى وباريس سان جيرمان هو الآخر يدخن الشيشة، إلا أن ميدو لم يذكر أن الثنائى محمد عباس وعمرو سماكة نجمى الأهلى السابقين انتهت مسيرتهم فى الملاعب بسبب تناول مخدر الحشيش بعد دخولهم عالم التدخين.

ظاهرة اللاعبين المدخنين مُنتشرة فى مختلف القارات فيدخل ضمن القائمة نجوم عالميون على مر تاريخ كرة القدم مثل زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية، واين رونى نجم منتخب إنجلترا، مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية، والإنجليزى أشلى كول رفيق محمد صلاح فى روما الإيطالى، الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، الإيطالى ماريو بالوتيللى، الحارس الفرنسى فابيان بارتيز، الظاهرة البرازيلية رونالدو، والنجم الألمانى مسعود أوزيل.



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