اخبار المغرب اليوم.. الملك محمد السادس يدعو لحل أزمة المناخ

ركزت اخبار المغرب اليوم على خطاب الملك محمد السادس بباريس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أطراف اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وتناولت اخبار المغرب اليوم دعوة قوية أجل حلول منصفة وعاجلة لأزمة المناخ.>وأكد الملك محمد السادس أن بلدان الجنوب، وفى مقدمتها البلدان الافريقية، ولا يجب أن تدفع ثمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتباس الحرارى، والذى أصبح يهدد بشكل جدى.

وركزت اخبار المغرب اليوم على تساءل الملك محمد السادس فى هذا الصدد أمام قادة العالم المجتمعين بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا انه من غير المنصف الاستمرار في الدعوة إلى تحقيق تنمية مستدامة نظيفة، في وقت لم يستطع فيه عدد كبير من بلدان الجنوب بعد الانفلات من مخالب الفقر والهشاشة.

وتناولت اخبار المغرب اليوم اشارة ملك المغرب الى أن القارة الإفريقية تستحق اهتماما خاصا، فهى قارة تكتسب ثقتها شيئا فشيئا وتشق لنفسها طريقا من أجل مستقبل أفضل يمكنها من الاعتماد على نفسها.

واكد الملك ان التوصل إلى قانون ملزم على المستوى الدولى أمرا ضروريا، فإن ذلك لا يعني وقف التقدم والعودة إلى الوراء، موضحا ان ذلك جعل التطور التكنولوجى في خدمة الحد من الاحتباس الحرارى.

وابرزت اخبار المغرب اليوم دراسة حديثة نشرها المعهد الملكى الإسباني "إلكانو"، حول تمكن المغرب من الحفاظ على أمنها، فى ظل ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية بشكل مهول في شمال إفريقيا بين سنة 2011 و2014، حيث باغت الإرهاب المغرب مرة واحدة بمراكش في أبريل 2011.