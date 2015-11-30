قلم تحديد أسود كثيف من Clarins

صُمِّم قلم تحديد العيون هذا خصيصًا لتلبية متطلبات جميع النساء في الشرق الأوسط؛ حيث يتميز باللون الأسود الكثيف الجذاب الذي يُظهِر جمال عينيك الساحرتين.

كثافة اللون

بفضل تركيبته الهلامية السائلة المزودة بالصبغات العالية التركيز، يمنحكِ قلم التحديد اللون الأسود الكثيف الغني للحصول على لون ذي عمق خلاب، فضلًا عن وجود "الذهب الأسود" الحقيقي لإظهار جمال عيون نساء الشرق الأوسط وإضفاء مظهر رائع لها.

تحديد بدقة لا تُضاهى

يمنحكِ الطرف الطويل المدبب المرن الذي صُمِّم بذكاء شديد إمكانية وضع خط التحديد مباشرةً على جذور الرموش ورسمه بالطريقة التي تروق لكِ. ومن ثم يمكنكِ وضع الخط الرقيق للحصول على أهداب محددة بصورة جميلة، أو وضع الخط السميك للحصول على مظهر فاتن وجذاب.

نتيجة تتسم بالاحترافية

تتميز تركيبة قلم التحديد بأنها سريعة الجفاف ولا تترك أي لطخات،

هذا فضلًا عن أنه مزود برأس سهل الاستخدام للغاية؛ مما يجعل من تجربة وضع المكياج تجربة سهلة تتم في ثوانٍ معدودة دون التخلي عن الحصول على نتيجة نهائية ممتازة للغاية.

قلم تحديد ذو لون أسود كثيف

الحل الأمثل الذي تطرحه شركة كلارنس للنساء اللاتي يبحثن عن عيون محددة بلون كثيف لا يُضاهى.