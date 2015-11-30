احذري تقشير بشرتك من دون خبرة، وإلاّ!

الغرض الأساسي من تقشير البشرة، يكمن في التخلص من البكتيريا والزيوت المتراكمة عليها، وذلك لتجنّب ظهور حبّ الشباب والبقع الداكنة، وللحصول على بشرة مشرقة ومتألقة باستمرار.

لذلك، معظمنا يقوم بهذه العملية البسيطة في المنزل، من دون التفكير في طريقة التقشير ونوع المقشّر، في حين أنّ التقشير، إذا تم بطريقة خاطئة وباستخدام مواد لا تناسب البشرة، قد يؤدّي إلى نتيجة عكسية على البشرة. لذا، عليك أوّلًا اختيار المقشّر المناسب لبشرتك، مع مراعاة بعض النصائح قبل البدء في هذا الأمر.

إليك "سيدتي" هذه النصائح عند تقشير البشرة في المنزل:

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1.تجهيز البشرة قبل الشروع في التقشير: عليك تجنب استخدام منتجات التقشير قبل التقشير بـ24 ساعة على الأقل، لتجنب تهيّج البشرة، وكذلك منتجات تنظيف البشرة وكريمات الوقاية من الشمس قد تؤدي إلى تهيّج البشرة، فتجنبي استخدامها قبل التقشير.

2.اختيار المقشّر المناسب: المفتاح الأساسي للحصول على بشرة مشرقة ومتألقة، هو اختيار المقشر المناسب، لذا، احرصي على اختيار المقشّر الذي يجمع الأحماض المفيدة للبشرة، كأحماض بيتا، وأحماض ألفا هيدروكسي، وحمض الجليكوليك، مع الاهتمام بالمقشّر اللطيف، الذي لا يؤذي بشرتك.

3.اتّباع التعليمات الخاصة بالمقشّر: عليك قراءة التعليمات الخاصة بالمقشر جيّدًا للحصول على أفضل النتائج.

4.استخدام مواد طبيعية: يمكنك استبدال المقشّرات الكيميائية، التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر البشرة، بمواد طبيعية، كالسكّر والملح الخشن والترمس المطحون.

5.البشرة الحساسة: إذا كنت تعانين من حساسية البشرة، تجنبي تقشير بشرتك في المنزل ويجب عليك الذهاب إلى متخصصين في التقشير، لتجنب التهاب البشرة واحمرارها.

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