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عمرو وردة لـ ' في الجول ' : قلبي حديد

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عمرو وردة لـ ' في الجول ' : قلبي حديد عمرو وردة لـ ' في الجول ' : قلبي حديد

"أنا بخير، وجاهز لمباراة يوم الخميس المقبل" بهذه التصريحات كشف صانع الألعاب المصري عمرو وردة والمحترف في صفوف فريق بانيتوليكوس اليوناني عن حالته الصحية بعد أن قضى ليلة الأحد في المستشفى.

وكان وردة قد خرج في الدقيقة 70 من عمر مباراة فريقه أمام أيك أثينا في الدوري اليوناني الممتاز والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لاشيء.

وخرج الدولي المصري في سيارة إسعاف بعد أن شعر بضيق في التنفس.

وقال وردة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين "أنا بخير الآن، لقد غادرت المستشفى بعد أن خضعت لكشف طبي كامل، وقلبي في حالة جيدة جدًا، وجاهز لخوض مباراة اليوم الخميس المقبل في الكأس".

وأنهى لاعب الأهلي السابق تصريحاته "أشكر الجماهير المصرية، وكل من اهتم بحالتي".

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