غالي يتحدث لـ في الجول لأول مرة بعد قرار عودة شارة الأهلي

"الكل انفجر من السعادة بعد تبليغ سيد عبد الحفيظ للجميع بقرار عودة شارة الأهلي إلى غالي" هذا هو حال لاعبو الأهلي بعد قرار محمود طاهر رئيس الفريق. فماذا عن حسام غالي؟

الأهلي قرر في وقت سابق سحب شارة القيادة من غالي في مايو الماضي، بعدما ركلها أثناء خروجه مطرودا من مباراة حرس الحدود في الدوري.

ولكن عماد متعب قائد الأهلي بعد غالي رفض رفع كأس السوبر الذي توج به الفريق في الإمارات على حساب الزمالك، ومنحه إلى زميله في إشارة إلى أنه القائد الحقيقي للفريق.

وبعدها عاد الحديث عن متى تعود الشارة إلى غالي.

ليقرر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إعادة شارة القيادة إلى حسام غالي من جديد. (طالع التفاصيل)

وقال غالي لـFilGoal.com عن قرار عودة الشارة: " سعيد للغاية بهذا القرار وهو أمر يضاعف المسؤولية علي الفترة القادمة".

وأضاف "كل لاعب في الأهلي بالتزامه وانضباطه وإمكانياته هو قائد للفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "بشكر الجميع. ولن أنسى موقع مباراة السوبر. هذا تصرف لا يفعله إلا أبناء الأهلي ".

خطأ حرس الحدود

وتطرق غالي للحديث عما حدث في لقاء الأهلي وحرس الحدود والذي تسبب وقتها في قرار الأهلي بحسب الشارة منه قائلا: "للأسف تم تفسير ما حدث بشكل غير صحيح".

وأردف "شارة الأهلي شرف لأي لاعب ورد فعلي كان بسبب الظلم الذي تعرضت له في المباراة وهو ما جعلني أتصرف بدون تركيز".

وأضاف "حماسي الزائد كان من أجل مصلحة الفريق. لم أقصد الإساءة إلى أي شخص".

رد فعل الأهلي

كيف رأى غالي رد فعل جميع من في معسكر الأهلي بعد تبليغهم بقرار عودة الشارة؟

يُجيب قائد الأهلي: "سعيد للغاية بما رأيت. وهذا يعكس الاستقرار والحب داخل صفوف الفريق".

ويُكمل "نتمنى أن تثمر جهود الجميع بحصد كل البطولات التي تُسعد جماهير الأهلي والتي تستحق كل تحية وتقدير".

وأتم "جمهور الأهلي هو السند الحقيقي للنادي".

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