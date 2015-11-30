إسلام جمال يوضح لـ في الجول: هذه هي حقيقة الفيديو الذي عاقبني الزمالك بسببه

أوضح إسلام جمال مدافع الزمالك حقيقة الفيديو الذي بسببه تلقى غرامة من مجلس إدارة النادي الأبيض 300 ألف جنيه.

الزمالك وقع غرامة على إسلام جمال بسبب فيديو انتشر له يغني بصحبة فتاتين تم نشره فجر اليوم الاثنين.

وقال إسلام جمال لـFilGoal.com: "بداية هذا الفيديو قديم. يعود للفترة التي فاز بها الزمالك بالدوري".

وتابع "يومها كنت ضيفا على حلقة في برنامج مساء الأنوار مع كابتن مدحت شلبي وطلب مني أن أغني، فغنيت تلك الأغنية".

وأضاف "بعدها كنت مع أصدقائي في أحد الكافيهات. وطلبوا مني أن أغني الأغنية نفسها ونحن نضحك بعدما غنيت في حلقة مدحت شلبي".

وأكمل "لكن انتشار الفيديو اليوم وطريقة برنامج سناب شات في العرض بينت كأني من صورت نفسي، وكأن الفيديو جديد. ولا هذا حقيقي ولا ذاك".

وشدد "أنا لم أرتكب خطأ. وعلى كل حال أتقبل العقوبة حتى أشرح وجهة نظري لكابتن إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك".