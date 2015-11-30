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دراسة أمريكية: فقدان الوزن يقلل من ضمور غضروف الركبة لدى البدناء

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دراسة أمريكية: فقدان الوزن يقلل من ضمور غضروف الركبة لدى البدناء دراسة أمريكية: فقدان الوزن يقلل من ضمور غضروف الركبة لدى البدناء
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن فقدان الوزن يقلل من ضمور غضروف الركبة لدى البدناء الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ووجدت الدراسة التى قدمت مؤخراً فى جمعية الطب الإشعاعى فى أمريكا الشمالية (RSNA)، تباطؤ تآكل غضروف الركبة كثيراً فى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة الذين فقدوا أكثر من 10٪ من وزن جسمهم، وخاصة فى المناطق التى تحمل الكثير من الوزن على مفصل الركبة.

وأوضح الباحثون أن هناك صلة بين فقدان الوزن وتطور ضمور غضروف الركبة.

وأشار الباحثون إلى أن هشاشة العظام المعروف أيضا باسم مرض المفاصل التنكسى هو الفقدان التدريجى للغضروف فى المفصل ويتطور المرض لدرجة الحاجة الى استبدال الركبة.

ووفقاً للدراسة، فإن السمنة هى أيضاً أحد عوامل الخطر لإجهاد المفاصل مثل الوركين والركبتين، وأنه يزيد من البروتينات المعززة للالتهاب التى تنتجها الأنسجة الدهنية.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى التاسع والعشرون من شهر نوفمبر الجارى.
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