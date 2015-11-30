الصحة العالمية: العالم يسعى للقضاء على الإيدز عام 2030

دعت منظمة الصحة العالمية صناع القرار الصحي لاتخاذ تدابير ملموسة لعلاج مرضى فيرس نقص المناعة الايدز باستخدام العقاقير المضادة للفيروسات وبدء تدخلات سريعة للعلاج لتقليل معدلات نقل العدوى مؤكدة ان العالم يسعى للقضاء على الإيدز عالميا فى نهاية عام 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها مساء اليوم إن معدل إنتشار فيرس نقص المناعة الإيدز فى إقليم شرق المتوسط، لا يتعدى 0.1?، وأضافت أنه لا تزال معظم بلدان الإقليم تسعى إلى زيادة فرص الحصول على تغطية العلاج المضاد للفيروسات، وأوضحت أن عدد المصابين بالمرض حول العالم 38000 فى عام 2014.

وقال الدكتور علاء العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حتى الآن، أقل من واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية يتلقى العلاج.

وتابع : في إقليم شرق المتوسط، والغالبية العظمى من الناس الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية لا يعرفون إصابتهم بالفيروس وطالب الدكتور علوان بضرورة تحقيق العلاج لجميع الناس الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية مؤكد أن المرض يتطلب بذل جهود قوية ومتضافرة من جانب الحكومات والمجتمع المدني.