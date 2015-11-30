مجلس جامعة المنصورة يقيل عميد كلية الحاسبات والمعلومات لإخلاله بواجباته

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة وبحضور حسام الدين إمام محافظ الدقهلية والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

واستهل المجلس جلسته بتكريم وتهنئة الدكتورة ماجدة نصر لفوزها بعضوية مجلس النواب لمحافظة الدقهلية ضمن قائمة فى حب مصر.

وقدم الدكتور محمد القناوى التهنئة نيابة عن جامعة المنصورة وأن الجامعة تفخر بتواجد كفاءة عظيمة داخل مجلس النواب متمنين لها دوام التوفيق كما قدم لها الشكر على جهودها خلال فترة عملها بالجامعة والإنجازات التى قدمتها لجامعة المنصورة فى مجال البحث العلمى والدراسات العليا .

وأشاد محافظ الدقهلية بجهودها مؤكدًا أن جامعة المنصورة زاخرة بالكفاءات والعلماء وشرف كبير لمحافظة الدقهلية باختيارها عضوًا بالمجلس، كما تم تكريم الدكتور زكى زيدان عميد كلية الهندسة نظرًا لانتهاء فترة شغله لمنصب عميد للكلية، كما قدم الدكتور محمد القناوى الشكر للدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب على عمل كلية الآداب كتابًا عن ظاهرة العنف داخل مصر وقدم الشكر للمشاركين وللدكتور مهدى القصاص رئيس قسم الاجتماع .

وقدم الشكر للدكتور محمد عطوة رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب على الجهود للاشراف على الانتخابات التى تمت بنزاهة وحيادية تامة.

ووافق المجلس على تعيين 17 عضو هيئة تدريس فى وظيفة أستاذ بكليات الطب، الهندسة، العلوم، الآداب، الزراعة، التربية الرياضية، التربية النوعية، وتعيين 9 عضو هيئة تدريس بوظيفة أستاذ مساعد بكليات الطب والصيدلة والتربية الرياضية والآداب.

وتعيين 19 عضو هيئة تدريس بوظيفة مدرس بكليات الطب والصيدلة والهندسة، العلوم، حاسبات، تربية، الآداب، التربية النوعية، التربية الرياضية، كما وافق المجلس على قرار اقالة عميد كلية الحاسبات والمعلومات لإخلاله بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئولياته الرئاسية، كما أحيط المجلس علمًا بتوقيع عقد لتصنيع وإنتاج وتسوبق اختبارات ولقاحات الحساسية بقسم الأمراض الصدرية –وحدة الحساسية والربو الشعبى والعلا بلقاحات الحساسية والشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية .