الأمن يتسلم لجان بندر المنصورة بعد طعن قضايا الدولة على وقف الانتخابات

تسلمت قوات الأمن مقار الانتخابات التى ستشهد جولة إعادة انتخابات مجلس النواب فى بندر المنصورة، استعدادا لعملية التصويت غدا.

وصرح مصدر لـ"اليوم السابع" أن انتخابات بندر المنصورة والتى صدر بحقها حكم صباح اليوم من محكمة القضاء الإدارى بإيقاف الانتخابات فيها، سيتم استكمال الانتخابات بها، كما تم تسليم اللجان إلى القضاة.

واستلمت افراد القوات المسلحة للمقار الانتخابية تمهيدا لتأمينه، وستتم الإعادة فى موعدها، وذلك بعد أن اطعنت هية قضايا الدولة على الحكم الصادر، وبعد هذا الطعن يتم إيقاف الحكم والاستمرار فى العملية الانتخابية لحين صدور حكم المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم.

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