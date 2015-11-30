إصابة 5 أشخاص سقطت عليهم عروق خشبية بمنزل تحت الإنشاء فى سمنود

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة إثر سقوط عروق خشبية "شدة سقف" بمنزل تحت الإنشاء مقام على قطعة أرض زراعية بطريق قرية بهبيت الحجارة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية وتم نقلهم لمستشفى سمنود العام لتلقى العلاج.

من جانبه أكد المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود أن صاحب المنزل المذكور تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، مضيفًا أنه تم تحرير محاضر ضد صاحب المنزل بمركز شرطة سمنود ومحاضر إدارية بناء بدون ترخيص وأشار إلى أنه ستتم إزالة باقى المنزل حتى سطح الأرض.