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محافظ بنى سويف يوافق على إنشاء 3 شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

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محافظ بنى سويف يوافق على إنشاء 3 شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة محافظ بنى سويف يوافق على إنشاء 3 شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
وافق المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، على إقامة 3 شوادر لبيع السلع الغذائية واللحوم موزعة فى شارع صفية زغول بمدينة بنى سويف، ومقر الجمعية بشارع الوحدة العربية بمدينة بنى سويف، وأمام فرع المساكن.

وأكد المحافظ فى بيان له أنه سيتم بيع اللحوم البلدية داخل تلك الشوادر بأسعار تتراوح ما بين 60 و65 جنيهًا للكيلو وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ببنى سويف.

وفى السياق نفسه أشار المحافظ إلى حرصه على إقامة مثل هذه الشوادر فى المناسبات لرفع العبء عن المواطنين ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار تنافسية وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط توازن الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية واللحوم التى يحتاجها المواطن بشكل أساسى.

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