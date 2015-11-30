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محافظ بنى سويف يكرم حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية ويمنحها فرصة عمل

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محافظ بنى سويف يكرم حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية ويمنحها فرصة عمل محافظ بنى سويف يكرم حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية ويمنحها فرصة عمل
كرم المستشار محمد سليم محافظ، بنى سويف، لوزة كامل محمود، والتى بدأت مسيرتها بالالتحاق بفصول محو الأمية إلى أن حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة الفيوم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بها فى ديوان عام المحافظة، بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل حيث أعلن عن منحها فرصة عمل لمساعدتها فى حياتها معربًا عن سعادته بقصة كفاحها، متنميًا لها مزيدًا من التفوق، ومشيرًا إلى أن المحافظة تدعم مثل هذه النماذج الناجحة.

يذكر أن لوزة كامل محمود شحاتة (38 سنة)، تقيم قرية بنى عدى، مركز ناصر فبعد أن كانت لا تجيد القراءة والكتابة اجتهدت وبع زواجها بـ10 سنوات،إلتحقت بفصول محو الأمية بالقرية ثم المرحلتين الإعدادية والثانوية لتلتحق بكلية الخدمة الاجتماعية بمحافظة الفيوم وتحصل على البكالوريوس.
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