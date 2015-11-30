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بالصور..القوات المسلحة تمشط محيط مقرات اللجان الانتخابية استعدادا للإعادة

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بالصور..القوات المسلحة تمشط محيط مقرات اللجان الانتخابية استعدادا للإعادة بالصور..القوات المسلحة تمشط محيط مقرات اللجان الانتخابية استعدادا للإعادة
شهدت الدائرة الانتخابية الرابعة لمحافظة الشرقية ومقرها مدينة العاشر من رمضان، تسلم قوات الجيش الثانى بالقوات المسلحة 6 مقرات تضم 43 لجنة انتخابية، تمهيدًا لإجراءات جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية غدًا الثلاثاء، والتى سيخوضها المرشح المستقل أحمد الخطيب رقم 1 رمز الحصان ومرشح حزب الوفد المهندس محمد الزاهد رقم 2 رمز النخلة على المقعد الفردى للعاشر.

ومشطت قوات الشرطة الشوارع المؤدية من خلال قوات الكشف عن المفرقعات ومحيط اللجان الانتخابية بدائرة قسم أول العاشر، وهى "مدارس السادات الثانوية بنين، ومدرسة السلام الابتدائية بالكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بالمجاورة 33، ومحيط اللجان بدائرة قسم ثان العاشر بمدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة عثمان بن عفان ومدرسة العاشر الثانوية".

ومن جانبه أكد محمد على مدير الأدارة التعليمية بالعاشر أنه تم تسليم اللجان لقوات الجيش والشرطة بعد نهاية اليوم الدراسى، مضيفًا أنه تم رفع كفاءة بعض المدارس استعدادًا لجولة الأعادة .

فيما انتشر عمال النظافة والتجميل بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لتنظيف الشوارع ورفع المخلفات منها، لاستكمال الشكل الحضارى للمدينة، وتم إزالة كل اللافتات الخاصة بالمرشحين الخارجين من ماراثون الإعادة من محيط اللجان .
>اليوم السابع -11 -2015

كما تم تجهيز اللجنة الرئيسية الخاصة بالفرز فى جهاز تنمية العاشر، وسيتم تسليمها صباحًا للرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالعاشر حيث إن دائرة العاشر من رمضان بها 45 لجنة انتخابية مقسمة على 6 مقرات رئيسية، بها 118 ألفًا و78 صوتًا ممن لهم حق التصويت .
>اليوم السابع -11 -2015

يذكر أنه بفوز كل من الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبوكبير ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم يتنافس 68 مرشحًا فى جولة الإعادة بالشرقية لحصد 34 مقعدًا، ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزًا انتخابيًا بـ13 دائرة.
>اليوم السابع -11 -2015

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدين" ودائرة العاشر من رمضان مقعد واحد .
>اليوم السابع -11 -2015

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحًا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدًا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".
>اليوم السابع -11 -2015

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدًا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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