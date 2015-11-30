الأمن يكثف انتشاره بمحيط لجان انتخابات شمال سيناء قبل ساعات من جولة الاعادة

شهدت شمال سيناء حالة استنفار أمنى قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب، والمقررة بدائرتين هما العريش وبئر العبد.

وطوقت قوات الأمن مقار المدارس الموزع بها لجان الانتخابات، وهى 23 مدرسة بالعريش، و16 مدرسة ببئر العبد، ونصبت حولها سياج أمنى وأغلقت كافة الطرق والشوارع المؤدية إليها. كما تم منع مرور الأهالى بجوارها.

ونصبت قوات الأمن سواتر ترابية أمام المدارس التى تضم اللجان، فيما اعتلى جنود أسطح مبانى المدارس، لإحكام عملية التأمين.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" إنه تم نشر قوات شرطة تابعة لمرور شمال سيناء بمحيط مقرات اللجان، لنقل ورفع السيارات المشتبه بها، والمتروكة فى محيط اللجان.

فى سياق متصل، أجرى خبراء المفرقعات تمشيطاً مكثفاً لمحيط اللجان، وانتشرت قوات أمن سرية فضلاً عن تنظيم كمائن ثابتة ومتحركة على بالشوارع الرئيسية والميادين، وبطول الطريق الدولى "العريش ـ القنطرة".

من جانبه، قال اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ان غرفة عمليات الانتخابات استأنفت عملها بمقر ديوان المحافظة برئاسة المحافظ والتى تتابع سير الاستعداد للانتخابات وستواصل عملها طوال يومى الانتخابات للوقوف على سير العملية أولا بأول.

وقال محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش إن غرفة عمليات متابعة الانتخابات فى مجلس المدينة فى حالة انعقاد للوقوف على المتطلبات الخدمية للجان، وتم توفير المياه والكهرباء بكل مدرسة تجرى بها انتخابات فضلا عن تنظيف محيطها.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".