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آثار الأقصر: زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين تبشر بموسم شتوى جيد

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آثار الأقصر: زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين تبشر بموسم شتوى جيد آثار الأقصر: زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين تبشر بموسم شتوى جيد
صرح الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام منطقة آثار الأقصر، أن المحافظة استقبلت خلال أمس الأحد، 1285 سائحا قاموا بجولات لعدد من المزارات والأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة، بينهم 355 سائحا مصريا يقومون بدورهم فى تنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف مدير عام منطقة آثار الأقصر، فى تصريحات خاصة، أن موسم الشتاء سيبدأ خلال أيام، وتوجد زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين القادمين للمحافظة، وهو ما يبشر بموسم سياحى شتوى جيد للغاية، ومن المتوقع أن يكون أفضل من الأعوام السابقة.

وعلى جانب آخر صرح مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الأقصر، أنه توجد تشديدات أمنية مكثفة لتأمين فوج سياحى قادم من إسرائيل يضم 14 سائحا إسرائيليا وصل مساء اليوم الاثنين، للقيام بجولات سياحية وزيارات للمناطق الأثرية على مدر يومين.

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