السعودية تؤيد تكثيف جهود التحالف الدولى لمحاربة داعش

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين تأييدها تكثيف جهود التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش".

ووفقاً لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية فإن المملكة تعتبر من الدول المؤسسة للتحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش، ومن أوائل الدول التى شاركت بفعالية فى العمليات العسكرية ضده فى سورية.

وأوضح "إن المملكة تعبر عن تأييدها لتكثيف جهود التحالف بما فى ذلك توسيع مشاركة بريطانيا لتشمل العمليات العسكرية".

وشنت المملكة حملة دعاية سياسية ضد التنظيم عبر منافذها الإعلامية وأذرعها السياسية حول العالم وانضمت للتحالف رسميا.

ودخل "داعش" بؤرة اهتمام العالم بعد أن أصبح تهديدا حقيقيا يهدد السلم والأمن والنظام الدولى فى إقليم الشرق الأوسط؛ ولذلك تشاركت دول عربية وشرق أوسطية عدة مع التحالف الدولى ضد داعش للقضاء على نفوذه المتنامي.