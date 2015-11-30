أمراء ونجوم يدعمون يوم الشهيد الإماراتى.. "بذل الأرواح أسمى ما يقدم للوطن"

أحيت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين الذكرى الأولى ليوم الشهيد، والذى تمت مراسمه فى العاصمة "أبو ظبى" وتم تنكيس العلم والوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الجنود الإماراتيين.

عبارات العزاء والوفاء لشهداء دولة الإمارات العربية الشقيقة اجتاحت موقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسهم موقع التدوين المصغر "تويتر" إذ دشن النشطاء هاشتاج يحمل اسم "يوم الشهيد" تصدر قائمة الأكثر تداولاً بين رواد الموقع واحتل مركزاً متصدراً فى الترند المصرى.

مشاهير وسياسيون إماراتيون وعرب غردوا عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر لإحياء ذكرى الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن، وآخرهم جنود الإمارات الذين استشهدوا ضمن صفوف قوات التحالف باليمن لدرء خطر الحوثيين.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى غرد عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر قائلاً "هنيّـكم فى جنّة الفردوس بالعيـش الرغيد، كما يقول الله لنا وأيضا كما قد صحّ عن نبيّـنا نقـلا عن أصحابه أهل النهج الرشيد، وهَذهِ خَيـرُ الأدلّـةِ فى الكتابِ وَفى السُنَن، لبلادكـم سَطّرتوا الأمـجاد بالفعل الـمجيد، تفاخرى يا أمّـة الاسـلام واشـهد يا زمـن، أشرف قبر بعد الرسل والأنبيا قبر الشهيد، واعز وانبل تضحية ما قدّمت لاجل الوطن، #لن_ننسى_تضحياتهم #يوم_الشهيد" .

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى: "هذا اليوم هو يوم الوفاء، لأهل الوفاء، يوم التقدير والعرفان لأهل البذل والتضحية"، عطاء شهدائنا لا يقدر بثمن لأن بذل الأرواح هو أسمى ما يقدم للوطن" ، مضيفاً عبر حسابه الرسمى " قرار رئيس الدولة بتخصيص هذا اليوم كان نابعا من كونه الأب والقائد الذى يتلمس مشاعر أبنائه ويزرع فيهم الثقة والأمل والتفاؤل" ، فى هذا اليوم نخلد ذكرى أبطالنا الأبرار بكل فخر واعتزاز فهم مصدر الفخر والإلهام للأجيال المقبلة"، مستطرداً " تحية لذوى الشهداء الذين قدموا دروساً فى الوطنية والانتماء وعززوا فى نفوسنا روحاً وطنيةً عاليةً".

كما غردت الفنانة الإماراتية أحلام بصورة ليوم الشهيد واصفة بلادها بـ"الفخر والعزة" وقائلة " شهداء الإمارات البواسل ،شهداء الوطن ، الإمارات عز وفخر ، يوم الشهيد 30 نوفمبر ".

المغنية اللبنانية ديانا حداد نشرت صورة عن يوم الشهيد، ناعية كل شهداء الإمارات والعالم العربى وواصفة إياهم بـ"البواسل" مغردة عبر حسابها الرسمى "الله يرحم شهداء الإمارات لجنود البواسل الأبطال ويرحم شهداء الوطن العربى يوم الشهيد ٣٠ نوفمبر".

فيما غرد أحد النشطاء عبر الهاشتاج، قائلاً "سيخلد التاريخ للأجيال بأن يوم استشهادهم كان يوماً وطنياً بامتياز، تجسدت فيه معانى اللحمة الوطنية الحقيقية بين أطياف الشعب".

وأردف آخر موجها الشكر لكل من ضحوا بدمائهم حماية للوطن، مغردا "شكراً يا من بدمائكم رفعتوا راية الحق شكراً يا من بدمائكم نصرتوا الجار والصديق شكراً يا من بدمائكم حميتم هذا الوطن".

وقالت مغردة، "اللهم كما رفعوا اسم الإمارات عالياً، ارفع منزلتهم يوم القيامة وأسكنهم الفردوس مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين".

وبدوره أكد المدون سيف إبراهيم أن وراء كل شهيد قصة إنسانية ستروى للأبناء والأجيال، مغردا أن القصص والروايات سامية تجمع بين حُب الوطن والتَضحية من أجله ، رحم الله الشهداء يوم الشهيد عيد على أعياد الوطن".

ودعا عدد من النشطاء للشهداء عبر الهاشتاج، قائلين "طبتم فى جنان الخلد مُنعمين عند ربكم ومُكرمين، اللهمّ ارحم شهداء الإمارات وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنّة اللهمّ عوض شبابهم فى نعيم أبدى فى جنان لا تفنى و لا تزول".



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