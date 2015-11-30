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حماس: تبرئة إسرائيل للمتهم بحرق الطفل أبو خضير رعاية لجرائم المستوطنين

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حماس: تبرئة إسرائيل للمتهم بحرق الطفل أبو خضير رعاية لجرائم المستوطنين حماس: تبرئة إسرائيل للمتهم بحرق الطفل أبو خضير رعاية لجرائم المستوطنين

>أدانت حركة "حماس" تبرئة سلطات الاحتلال الإسرائيلى المستوطن المتهم بحرق الطفل الفلسطينى محمد أبو خضير بالقدس المحتلة.

واعتبر الناطق باسم الحركة سامى أبو زهري، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، تبرئة المستوطن دليلا على عنصرية الاحتلال ورعايته لجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
>وأكد على حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة، داعيا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه إرهاب الدولة المنظم الذى يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.

كانت محكمة إسرائيلية قد برأت اليوم المتهم الرئيسى بخطف وحرق الطفل محمد أبو خضير فى الأول من يوليو عام 2014 بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، من الجريمة بدعوى "الاضطراب النفسي" وأجلت النظر فى القضية، فيما أدانت اثنين آخرين.
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