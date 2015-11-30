مقتل 3 جنود وإصابة 11 بقوات الجيش الليبى ببنغازى

>لقى جنديان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون، تابعون لكتيبة "شهداء الزاوية" التابعة للجيش الليبي، جراء استهدافهم بصاروخ موجه بالمحور الغربى «قاريونس - الحى الجامعي»، كما اغتال مسلحون مجهولون، ضابطا بشرطة الجمارك بمدينة إجدابيا الليبية ،جراء إطلاق النار عليه أمام منزله بجنوب المدينة.

وقال آمر كتيبة شهداء الزاوية عقيد جمال الزهاوي، فى تصريح صحفى اليوم، إن الكتيبة فقدت الجنديين فرج الهمالى وسليم فائز ، إثر استهدافهما بصاروخ موجه، بينما أصيب تسعة آخرون، وأوضح الزهاوى أن المواجهات المسلحة لم تتوقف يومًا بالمحور الغربى الذى يعتبر من أهم المحاور؛ حيث يمتد من الساحل حتى الجنوب الغربى لمدينة بنغازي، وتنتشر به قوات الجيش والقوات المساندة لهم من شباب المناطق.

وأضاف أن عناصر الكتيبة استهدفوا خلال الأيام الماضية تجمعًا للجماعات الإرهابية ،به صاروخ موجه ، ويبدو أنهم تحصلوا على آخر، وهذا يدل على أن الدعم يصل لتلك التنظيمات دون توقف.

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