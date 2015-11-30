بالصور.. أبو مازن يطالب أمام "قمة المناخ" بتوسيع المشاركة الدولية لتحقيق السلام

>طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) المجتمع الدولى بتوسيع المشاركة الدولية لتحقيق السلام وفق ما جاء فى المبادرة الفرنسية.

وقال أبو مازن - خلال كلمته أمام مؤتمر باريس للمناخ اليوم /الإثنين/، بثتها وسائل الإعلام الفلسطينية - إن "المجتمع الدولى مطالب اليوم وأكثر من أى وقت مضى بتوسيع المشاركة الدولية لتحقيق السلام وتوفير نظام حماية دولية لشعب فلسطين"، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى لن يقبل بحلول مؤقتة أو جزئية.

كما أكد أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة يمثل تحديا رئيسا لجهودنا، وذلك بالاستيلاء على مواردنا الطبيعية وتدمير محاصيلنا الزراعية واقتلاع أشجارنا وعدم تمكيننا من استكمال البنية التحتية الحيوية لدولتنا وإلقاء النفايات بأنواعها فى أراضينا وتلويث مياهنا الجوفية فى إطار نظام تمييز عنصرى مخالف للقانون الدولي".

وأضاف أبو مازن أن دولة فلسطين - التى هى عضو كامل فى العديد من الهيئات والمعاهدات الدولية - ستواصل تحضيراتها للانضمام للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، متطلعين فى ذات الوقت للمساهمة الإيجابية وتحمل المسؤولية كدولة عضو فى المستقبل القريب.

وتابع أن فلسطين اتخذت خطوات عملية وجدية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وقد حققت تقدما كبيرا باعتماد القوانين والاستراتيجيات اللازمة لعملها.



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