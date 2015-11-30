القوات العراقية تحرر منطقة من سيطرة داعش غربى الرمادى

أعلن مصدر امنى عراقى اليوم الاثنين ان القوات العراقية تمكنت من تحرير احدى المناطق من سيطرة تنظيم داعش غربى مدينة الرمادى 118 كيلومترا غربى بغداد.

وقال العقيد سلام على من قيادة عمليات الانبار "ان منطقة التاميم اكبر احياء الرمادى مركز محافظة الانبار تم تحريرها بالكامل من قبل القوات العراقية من الجيش والشرطة ورجال العشائر وقوات مكافحة الارهاب اليوم الاثنين وقتل العديد من عناصر داعش واجبر الاخرون على الانسحاب الى داخل مدينة الرمادي".

واضاف "ان خطوة تحرير الرمادى اصبح فى قبضة قواتنا ويحتاج فقط للهجوم الذى لا يعيقه سوى تسهيل خروج العوائل المحتجزة من قبل التنظيم فى الرمادي".