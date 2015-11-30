تأثير احتقان البروستاتا على القدرة الجنسية للرجال

أسباب احتقان البروستاتا

احتقان البروستاتا من الأمراض الشائعة لدى الرجال، ولا ترتبط الإصابة بمرض احتقان البروستاتا بعمر الرجل.

هناك العديد من الأسباب التى ترفع من فرص التعرض لاحتقان البروستاتا، وتبعا لرأى أستاذ الذكورة والعقم الدكتور حامد عبد الله، أهم أسباب احتقان البروستاتا هى:

>العمل المكتبى أو الأعمال التى تتطلب الجلوس لفترات طويلة على المقاعد، مما يؤدى إلى حدوث احتقان فى الحوض، والذى يتسبب بشكل مباشر فى حدوث احتقان للبروستاتا، ولذا يجب على هؤلاء الأشخاص عدم الجلوس لفترة أطول من ساعة واحدة دون حراك، وأن يتحرك الشخص بالمشى كل ساعة لتجنب الاحتقان، الإمساك المزمن أحد مسببات احتقان البروستاتا.

وترتفع نسب الإصابة باحتقان البروستاتا لدى مرضى القولون العصبى، والذى يؤدى إلى حدوث إمساك، ويؤثر بصورة مباشرة على غدة البروستاتا لقرب بعض أجزائها الخلفية من فتحة الشرج، ولعلاج هذه الحالة يفضل الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة لتجنب حدوث الإمساك.

- التعرض للإثارة الجنسية لفترات طويلة دون حدوث قذف، وهو ما يعمل على ارتداد السائل المنوى إلى غدة البروستاتا ويؤدى إلى احتقان البروستاتا.

تأثير احتقان البروستاتا على القدرة الجنسية

أما عن تأثير احتقان البروستاتا على الانتصاب وسرعة القذف عند الرجال يقول دكتور حامد أنه غالبا لا يتأثر الانتصاب باحتقان البروستاتا، ولكن من الممكن أن تحدث فى بعض الحالات أن يصاب المريض بسرعة القذف إذا لم يعالج هذا الاحتقان.

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