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تعرف على فوائد التفاح الأخضر

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تعرف على فوائد التفاح الأخضر تعرف على فوائد التفاح الأخضر

فوائد التفاح الأخضر


>التفاح الأخضر اللذيذ أحد أهم أنواع الفاكهة المفضلة
>للكثيرين، بجانب مذاقه، ففوائد التفاح الأخضر كثيرة،
>ولا حصر لها للجسم ويرجع ذلك لاحتوائه على كم هائل
> من الألياف التى تساعد فى الهضم، لذا فمن أبرز فوائد التفاح أنه أفضل أنواع الفاكهة التى تساعد على تنظيم حركة الأمعاء كما أنها تعطى إحساسا بانعدام الرغبة فى
> تناول المزيد من الطعام، هذا ما أكدت عليه الدكتورة
>صفاء عمر أخصائية أمراض السمنة والنحافة.

أهم فوائد التفاح الأخضر

*له دور كبير وفعال فى التخلص من الالتهابات وما ينتج عنها من
> مشكلات بالجسم، فهو غنى بمادة البكتين التى تقى من الالتهاب.
>*يحتوى على مضادات أكسدة بنسب عالية للغاية لذا فهو يؤخر شيخوخة الجسم
>*مصدر للطاقة والنشاط الذهنى والبدنى، ويفيد فى زيادة معدل بذل الجهد
>*يقوى الذاكرة ويحسن وظائف الفهم والاستيعاب والقدرة على التركيز
>*يحتوى على فيتامينات A,B,C وهى مفيدة للبشرة
>*يخلص الجسم من السموم، فهو منظف عام للجسم
>*يحمى القلب من الأمراض، والأعراض المرضية
>*يهاجم الفيروسات الموجودة فى الجسم، ويقاوم نشاطها
>*يساهم فى علاج حالات بعض الأمراض كمرض النقرس والروماتيزم
>*يعتبر من أفضل مقويات اللثة والأسنان والضروس إذا تناوله الشخص بانتطام
>*يحتوى على معدلات عالية من الأملاح المفيدة للجسم، وكذلك العناصر
> الغنية والمهمة، الكالسيوم والفسفور والزنك والبوتاسيوم.

التفاح الأخضر مفيد للمرأة الحامل فى شهور حملها كافة، فهو يزيد نشاطها، ويبطن الأمعاء، ويساعد فى وقاية الجنين من بعض المشكلات.

التفاح الأخضر مفيد لمشكلات المعدة الخاصة بالألم والغثيان والشعور بعدم الراحة وعسر الهضم أيضا.

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