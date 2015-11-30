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للحوامل.. تعرفى على أهم أضرار القىء المستعصى خلال فترة الحمل

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للحوامل.. تعرفى على أهم أضرار القىء المستعصى خلال فترة الحمل للحوامل.. تعرفى على أهم أضرار القىء المستعصى خلال فترة الحمل
لقىء والغثيان أحد أهم علامات حدوث الحمل، حيث يكثر تعرض المرأة خاصة بالشهور الثلاث الأولى من فترة حملها للقىء والغثيان بصورة مبالغ فيها.

الحمل والقيىء والغثيان


>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالقصر العينى، إن الحامل تشتكى كثرة حدوث القىء والغثيان عند الاستيقاظ خاصة فى الثلاثة شهور الأولى من الحمل ذلك أمر طبيعى نظرا لأن ذلك مؤشر لتنشيط هرمون الحمل مراكز القيى والغثيان بالمخ، مما يتسبب فى حدوث القيىء والغثيان.

الحمل والقيىء المستعصى


>واستكمل د. عمرو قائلا: "فى حالة تعرض الحامل للقيىء والغثيان على مدار اليوم بصورة مبالغ فيها يجب استشارة الحامل لطبيب المختص ليقرر إذا كانت حالتها الصحية تحتاج إلى الذهاب لمستشفى لتركيب محاليل لحماية الحامل من التعرض لجفاف نتيجة القىء الشديدة حيث يتسبب الجفاف فى تعرض الحامل لانخفاض شديد بضغط الدم وزيادة معدلات النبض وهو ما يتسبب أحيانا فى وفاة الحامل.

نصائح ضرورية للحامل


>ولذلك ينصح د. عمرو قائلا: "بضرورة اهتمام الحامل بالمتابعة الطبيبة مع الطبيب واستشارته فى حالة ظهور أعراض الحمل بصورة مبالغ فيها عن الأعراض الطبيعية للحمل خاصة فى حالة حدوث قىء بصورة مبالغة الذى أحيانا يتسبب فى تعرض الحامل فى الإصابة بالجفاف بالتالى تتعرض الحامل لبعض المخاطر الصحية.

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