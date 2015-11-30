فيديو | المشاركون في مؤتمر المناخ يلتقطون صورة جماعية بدون «بوتين»

التقط المشاركون في مؤتمر المناخ العالمي المنعقد في باريس صورة جماعية بدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تأخر وصوله إلى العاصمة الفرنسية.

وحضر التقاط الصورة الجماعية كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.

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وكان الرئيس الروسي وصل إلى باريس للمشاركة في فعاليات المؤتمر متأخرا، ومن المتوقع أن يلقي كلمة خلاله في وقت لاحق.

وفي وقت سابق أعلن دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي أن بوتين لن يلتقي مع أردوغان على هامش قمة المناخ، على الرغم من طلب الأخير عقد لقاء ثنائي لبحث سبل معالجة العلاقات بين البلدين التي تضررت كثيرا بعد حادث إسقاط قاذفة “سو-24″ الروسية من قبل سلاح الجو التركي في أجواء سوريا يوم 24 نوفمبر.