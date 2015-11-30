ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمحلة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها خراط معادن بمنطقة سوق بسيسة دائرة قسم شرطة ثالث المحلة وعثر بحوزة المتهم على 3 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12م و7 ماسورة معدة للتصنيع وأدوات تستخدم فى التصنيع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت معلومات قد وردت للنقيب أحمد عبد الشافى رئيس وحدة مباحث قسم ثالث المحلة بقيام على.ا.ع -45 سنة خراط معادن- مقيم أرض النمر بقرية محلة أبوعلى -مركز المحلة بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من محل عمله الكائن بمنطقة سوق بسيسة- دائرة القسم مسرحًا لمزاول نشاطه الإجرامى وبعرض المعلومات على اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهم تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود ضم النقيب أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثالث المحلة والملازمان أول محمد عمارة ومحمد السرجانى معاونًا مباحث القسم .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (3 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12م، و7 ماسورة معدة للتصنيع، منجلة حديدية، صاروخ كهرباء، ماكينة لحام كهرباء، نظارة لحام، بنز حديدى، 2 مفك، قطعة تتك) تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار تحرر المحضر 7610 جنايات قسم ثالث المحلة وباشرت النيابة العامة التحقيق.