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حبس قوادة وفتاتين بتهمة ممارسة الدعارة بحدائق الأهرام

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حبس قوادة وفتاتين بتهمة ممارسة الدعارة بحدائق الأهرام حبس قوادة وفتاتين بتهمة ممارسة الدعارة بحدائق الأهرام
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة بحبس كل من "سهير.ص" و "سماح.م" رب منزل وابنتها "دنيا.م" بتسهيل ممارسة الرزيلة بمنطقة حدائق الأهرام واستقطاب راغبى المتعة المحرمة، مقابل مبلغ مالى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار عبد الرحمن أشرف وكيل النيابة أن المتهمة الأولى "سهير.ص" قوادة تستقطب الرجال من راغبى المتعة المحرمة وتقدم لهم الفتيات لممارسة الرزيلة بمقابل مادى قدره 400 جنيه فى الساعة، واعترفت "دينا.م" فى التحقيقات بأن والدتها كانت تستغلها وتقدمها لراغبى المتعة المحرمة بمقابل مادى، كما كشفت التحقيقات أن المتهم "أحمد.ع" ضبط داخل الشقة أثناء ممارسته الرزيلة.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد بإدارة سيدة وآخرين شقة بمنطقة حدائق الأهرام للأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تشكل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين فى حالة تلبس.

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