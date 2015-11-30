محاضر جماعية تكشف امتناع شركة سياحة تركية عن سداد مديونياتها بشرم الشيخ

حرر نحو 40 موردا من أصحاب الشركات، محاضر ضد شركة "بيجاس" إحدى الشركات التركية العاملة فى قطاع السياحة بشرم الشيخ، لعدم صرف مستحقاتهم من شهر يوليو الماضى.

وقال عبد الفتاح سليمان صاحب شركة "أجيال" للتوريد: إن شركته من إحدى الشركات المتضررة من شركة بيجاس التركية، حيث إن شركته كانت تقوم بالتوريد لها ولم تحصل على مستحقاتها المالية منذ شهر أبريل الماضى، وهو ما دفعه لتحرير محاضر ضد الشركة بشرم الشيخ.

وطالب أصحاب الشركات الموردة الحكومة بالتدخل لحل هذه الأزمة التى تعانى منها شركات التوريد، وهم ما يقرب من 118 شركة على مستوى شرم الشيخ فقط.

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وأوضح على سلامة مدير إحدى شركات التوريدات، أنه حرر محضرا بقسم شرطة شرم الشيخ برقم 6669 إدارى شرم الشيخ، وأن أصحاب شركات التوريد بشرم الشيخ مهددون بالإغلاق و"بيوتنا هتتخرب"، نتيجة تهرب الشركة التركية من سداد مستحقات الشركات، مشيرا إلى أن الشركة التركية مستأجرة لكافة الأماكن التى تدير من خلالها النشاط وليس لها أية ممتلكات فى مصر.

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على جانب آخر، قال على الدالى مدير حسابات شركة السلام جروب للتوكيلات التجارية: إن شركة بيجاس تعتبر العميل الأساسى للشركة، حيث إن الشركة تقوم بتوريد كافة احتياجات الفنادق الـ6 الخاصة بشركة فيجاس، ومن المفترض أن تقوم هذه الشركة بتسديد مستحقاتها المالية خلال 45 يوما من تاريخ التوريد، ولكن الشركة التركية لم تسدد المستحقات المالية الخاصة بها منذ شهر مايو الماضى.

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وأضاف على الدالى أنه منذ 4 أيام توجه بصحبة عدد كبير من الشركات الأخرى لتحرير محاضر ضد الشركة لسرعة اتخاذ إجراء ضدها، خاصة بعد ما تردد عن عزم المسئول التركى بالشركة السفر إلى تركيا خلال يومين.

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وضمت المحاضر المقدمة ضد الشركة كلا من طه محمد مصطفى حبيب محضر رقم 6670 إدارى شرم الشيخ، ومحمد محمود أحمد محضر رقم 6671 إدارى شرم الشيخ، ومحمد عبد الرازق سليم 6673 إدارى شرم الشيخ، وحلمى عبد العاطى عبد الباقى 6674 إدارى شرم الشيخ.



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