البنك الأوروبى للإنشاء يخصص 500 مليون دولار للطاقة الشمسية بمصر

قال البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير اليوم الاثنين إنه خصص ما يصل إلى 500 مليون دولار لدعم برنامج الطاقة الشمسية الجديد فى مصر خلال 2016 والذى يهدف إلى بناء قدرة توليد تصل إلى ألفى ميجاوات فى إطار خطة لتوفير 20 % من الكهرباء من المصادر المتجددة.

وقال البنك فى بيان إن من المتوقع تحقيق هدف الألفى ميجاوات من خلال نحو 40 مشروعا قدرة الواحد منها حوالى 50 ميجاوات ضمن استراتيجية لزيادة استخدام الطاقة المتجددة فى مصر عن طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف البنك أنه يعد أكبر مستثمر بقطاع الطاقة المتجددة فى مناطق عمله، ويأتى الإعلان عن تخصيص 500 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية فى مصر عقب موافقة البنك الأوروبى للإنشاء على تسهيل ائتمانى قدره 250 مليون دولار لمشاريع الطاقة المتجددة التى يباشرها القطاع الخاص فى مصر والمغرب والأردن وتونس.

وعند تنفيذ البرنامجين يبلغ إجمالى استثمارات البنك فى الطاقة المتجددة بكل بلدانه أكثر من خمسة مليارات دولار.