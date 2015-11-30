تكريم أوائل طلاب المراحل التعليمية فى احتفالية بقصر ثقافة برج العرب

نظمت إدارة العلاقات العامة بإدارة برج العرب التعليمية، احتفالية لتكريم أوائل طلاب المراحل التعليمية، بحضور نبيلة حنفى محمد بسيونى مدير عام إدارة برج العرب التعليمية ومكرم رواش مدير إدارة التعليم الفنى وحمدى أسد مدير العلاقات العامة ومجدى رجائى رئيس قسم العلاقات العامة ومحمد محمود مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات وعبد القادر مدير الاتصال السياسى، وأعضاء المكتب الفنى لتوجيه التربية الاجتماعية وأعضاء مجلس الأمناء وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب وأهالى وشباب المدينة.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الأستاذ هانى خليفة مدير قصر ثقافة برج العرب والأستاذة لمياء أمين العلاقات العامة بقصر ثقافة برج العرب.

قدم الاحتفالية حمدى أسد مدير العلاقات العامة، بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة نبيلة حنفى محمد بسيونى مدير عام إدارة برج العرب التعليمية أعربت من خلالها عن سعادتها البالغة لتكريم أبنائها من الطلاب والطالبات أوائل مراحل التعليم المختلفة بالادارة، كما نقلت تحيات وتقدير جمعة مصطفى زكرى وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية للطلبة والطالبات وأولياء الأمور لحصول أبنائهم على المراكز الأولى.

وأوضحت أن الدولة والمحافظة تشجع الطلاب المتفوقين فهم أمل مصر فى المستقبل، كما أكدت أن العملية التعليمية تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية وتكريم المتفوقين يلبى مطلبًا تربويًا وتعليميًا ونفسيًا واجتماعيًا لدى الطلاب وهذا هو الهدف الأساسى من العملية التعليمية لتكون الأجيال القادمة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والوصول إلى المرتبة الملائمة لمصرنا الغالية، وأشادت مدير عام الإدارة بجهود القائمين على العملية التعليمية وطالبتهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بكافة مراحل التعليم، مؤكدًة الاهتمام بالتعليم بكافة مراحله باعتباره أحد ركائز التخطيط للمستقبل لنهضة الشعوب، وقدمت مدير عام الادارة شكرها وتقديرها للقائمين على تنظيم هذا الحفل كما شكرت أسر وأولياء أمور الطلاب على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم لتحقيق هذا التميز.

وتضمنت الحفلة عرض فقرات مواهب الأطفال، ثم توزيع الجوائز على الطلبة الاوائل والمشاركين لحفلة وقام بتسليمها للطلبة نبيلة حنفى محمد بسيونى مدير عام ادارة برج العرب التعليمية.