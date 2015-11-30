رئيس اللجنة العليا بالمنوفية: 1089 قاضيًا يشرفون على لجان الانتخابات

أكد المستشار صبرى البنا، رئيس اللجنة العليا بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لجولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية، حيث تم وصول جميع القضاة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات بجميع دوائر المحافظة التسع.

وأضاف البنا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يوجد 1089 قاضيًا يشرفون على لجان الانتخابات بالإضافة إلى 100 قاضٍ آخرين فى كل لجنة للإشراف على نتيجة الانتخابات فى اللجنة العامة وتغير أى قاضٍ يحدث لديه أى مشاكل فى أى دائرة من دوائر المحافظة مثلما حدث فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أنه تم توفير الإقامة وجميع متطلبات القضاء وتحت تأمين كامل من أفراد القوات المسلحة والشرطة مشيرًا إلى أن كل قاضى لجنة تسلم المضاريف الخاصة بكل لجنة وسوف تفتح اللجان أبوابها فى التاسعة من مساء الغد.

يذكر أن محافظة المنوفية ضمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية والتى تستمر على مدار يومى 22 و23 من الشهر الجارى فى 523 مقرًا انتخابيًا يضم 1089 لجنة فرعية وعدد الناخبين المسجلين بالقوائم هو 2 مليون و403 آلاف و141 ناخبًا يتنافسون على 20 مقعدًا على الفردى.