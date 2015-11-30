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محافظ سوهاج يكرم 80 طفلا من مؤسسات الرعاية

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محافظ سوهاج يكرم 80 طفلا من مؤسسات الرعاية محافظ سوهاج يكرم 80 طفلا من مؤسسات الرعاية
كرم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، 80 طفلاً من مختلف مؤسسات الرعاية بالمحافظة، وتم توزيع 12 "جهاز عرائس" مكون من "ثلاجة ـ غسالة ـ تليفزيون ـ وبوتاجاز" بتكلفة تصل إجمالية 120 ألف جنيه، بالإضاف إلى فرصة عمل لكل عريس، دعمًا من جمعية أمانة أهل سوهاج الخيرية، واتحاد المستثمرات العرب، وجمعية الصراف الخيرية، وجمعية جنوب الوادى بجرجا، ومشاركة هيئة تنشيط السياحة، وهيئة التنمية الصناعية .

جاء ذلك خلال ملتقى سوهاج للتنمية المستدامة احتفالاً بالزفاف الجماعى لـ12 عريسًا وعروسة تحت رعاية محافظ الإقليم، وبحضور الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وبعض رجال الأعمال العرب والمصريين ورؤساء الجمعيات المشاركة .

وقدم المحافظ فى بيان له، الشكر للجمعيات المشاركة واتحاد المستثمرات العرب لافتًا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشراكة والتعاون مع من أجل خدمة المواطن، ودفع عجلة التنمية، داعيًا منظمات المجتمع المدنى للمشاركة الفاعلة فى تنمية المجتمع، وأن المحافظة لا تألو جهدًا فى تقديم الدعم اللازمة للجمعيات الجادة وبما يخدمة مصلحة المواطن السوهاجى.

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مصر 365

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