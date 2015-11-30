اشتعال الصراع بدائرة تلا بالمنوفية بعد تحالف أبناء السادات ومرشح مستقبل وطن

قبل ساعات من انطلاق جولة إعادة انتخابات مجلس النواب، اشتعل الصراع فى دائرة "تلا- الشهداء" عقب تحالف أبناء العم محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين فى الدائرة بعدد أصوات 53 ألف و 90 صوتا، وعفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى الحاصل على 14 ألف و645 صوتا، وفخرى طايل المرشح عن حزب مستقبل وطن الحاصل على المركز الرابع 20 ألف و91 صوتا.

هذا التحالف ضد المرشحين عبد الحميد الشيخ الحاصل المركز الثانى بـ 20 ألف و399 صوتا، وإبراهيم خليف مرشح مستقل والحاصل على المركز الثالث بـ 20 ألف و324 صوتا، والدكتور محمد عربود الحاصل المركز الخامس بـ 18 ألف و299 صوتا، ويقوم بكل مرشح من المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة بعمل تربيطات مع العائلات الكبرى بجميع قرى الدائرة والتى تعد من أكبر الدوائر بعد دائرتى أشمون، وقويسنا وبركة السبع.

ويعد تحالف أبناء العمومة نظرا لأن المرشح محمد أنور السادات يقيم فى مركز تلا المركز الأكبر، فى المقابل يقيم عفت السادات بمركز الشهداء واتفق كل منهم مع المرشح فخري طايل الذي يعد من أبرز المرشحين في جولة الاعادة علي حصد مقعد علي التنسيق وأعطاء كل منهم القري التابعة له أصواتها للمرشحين الثلاث داخل صناديق الاقتراع.

كما ينسق المرشحون الآخرون ومنهم المرشح عبد الحميد الشيخ الحاصل على المركز الثانى لخوض جولة الإعادة مع المرشح أبراهيم خليف ابن مركز الشهداء، والدكتور محمد العربود المرشح صاحب المركز الأخير لحصد أصوات القرى التابعة لهم لكل تعطى لهم نسبة كبيرة يستطعون الحصول على المقاعد.

كان المرشح محمد أنور عصت السادات فى حاجة إلى أصوات قليلة ليحصد المقعد من الجولة الأولى، حيث حصل المرشح على المقعد فى الانتخابات السابق ضد مرشح الإخوان بفارق كبير في الاصوات بلغ 50 ألف صوتا.

يذكر أن نتيجة الانتخابات بدائرة تلا - الشهداء بمحافظة المنوفية أسفرت عن الإعادة بين 6 مرشحين حيث حصل محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على 53090 صوتا انتخابيا وجاء فى المرتبة الثانية عبد الحميد الشيخ 20399 صوتا، وابراهيم خليف مستقل 20324 صوتا، وفخرى طايل المرشح عن حزب مستقبل وطن 20091 صوتا.

وحصل الدكتور محمد عربود على 18299 صوتا انتخابيا، وعفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى 14645 صوتا، وفى نظام القوائم حصدت قائمة فى حب مصر على 87161 صوتا، وتيار الاستقلال على 8556 صوتا، وحزب النور على 15993 صوتا، والتحالف الجمهورى على 5791 صوتا.