بالصور.. القوات المسلحة تتسلم المقار الانتخابية بالدائرة الثانية بالإسماعيلية

وقامت عناصر القوات المسلحة بعمليات تفتيش داخل المقار واللجان لتأمينها ثم انتشرت العناصر كل فى مكانه فى اللجان .
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وتشهد مرحلة الإعادة المقرر لها غدًا فى الدائرة الثانية بالاسماعيلية الإعادة بين المرشح عصام سعد منسى مستقل وبين المرشح محمد السيد طلبة مرشح مستقبل وطن.
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وبفوز محمود عثمان بأحد مقعدى الدائرة الأولى يتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد ومن المفترض أن يصوت 781 ألفًا و527 ناخبًا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.
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ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".
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ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحًا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".
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وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".
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ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".