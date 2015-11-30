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بالصور.. القوات المسلحة تتسلم المقار الانتخابية بالدائرة الثانية بالإسماعيلية

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بالصور.. القوات المسلحة تتسلم المقار الانتخابية بالدائرة الثانية بالإسماعيلية بالصور.. القوات المسلحة تتسلم المقار الانتخابية بالدائرة الثانية بالإسماعيلية
تسلمت القوات المسلحة اليوم الاثنين جميع المقار الانتخابية بالدائرة الثانية والتى تضم مركزى القنطرة غرب والقنطرة شرق بالإسماعيلية.

وقامت عناصر القوات المسلحة بعمليات تفتيش داخل المقار واللجان لتأمينها ثم انتشرت العناصر كل فى مكانه فى اللجان .
>اليوم السابع -11 -2015

وتشهد مرحلة الإعادة المقرر لها غدًا فى الدائرة الثانية بالاسماعيلية الإعادة بين المرشح عصام سعد منسى مستقل وبين المرشح محمد السيد طلبة مرشح مستقبل وطن.
>اليوم السابع -11 -2015

وبفوز محمود عثمان بأحد مقعدى الدائرة الأولى يتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد ومن المفترض أن يصوت 781 ألفًا و527 ناخبًا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.
>اليوم السابع -11 -2015

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".
>اليوم السابع -11 -2015

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحًا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".
>اليوم السابع -11 -2015

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".
>اليوم السابع -11 -2015

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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