رئيس محكمة شبرا الخيمة: القضاة تسلموا مظاريف الانتخابات

انتهت محافظة القليوبية من الاستعدادات لاستقبال الناخبين غدًا فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية وشملت تجهيز اللجان الفرعية وعددها 1197.

وأكد المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية وعضو اللجنة العامة للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على انتخابات البرلمان في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالقليوبية يبلغ 1314 موزعين على 1197 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

وأضاف قاسم فى تصريح لـ"اليوم السابع" الانتهاء من تسكين القضاة فى فنادق قريبة من اللجان التى يشرفون مع تسلمهم المظاريف الخاصة بالانتخابات من لجان شبرا الخيمة وبنها.

ومن جانبه قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة للإشراف على العملية الانتخابية وتم إرسال الكشوف الخاصة بمشرفى اللجان من الموظفين، وأكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية الانتهاء من عمليات التأمين بالمدارس بمشاركة القوات المسلحة.

وبفوز خالد يوسف بمقعد دائرة كفر شكر والإعلامى أحمد بدوى بأحد المقاعد الثلاثة بدائرة طوخ – يتنافس فى جولة الإعادة بالقليوبية 44 مرشحًا لحصد 22 مقعدا بـ9 دوائر بالمحافظة وهم مركز بنها - قسم بنها - طوخ - القناطر - قليوب - قسم أول شبرا - قسم ثان شبرا - الخانكة والخصوص والعبور - شبين القناطر".

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1197 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد بواقع "واحد" لدائرتين و2 لدائرتين و3 مقاعد لـ5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوًا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوًا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"