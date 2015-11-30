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محافظ سوهاج: نسعى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الأثرية بالمحافظة

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محافظ سوهاج: نسعى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الأثرية بالمحافظة محافظ سوهاج: نسعى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الأثرية بالمحافظة
التقى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس الاتحاد وعدد من رجال الأعمال المصريين، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار فعاليات ملتقى سوهاج للتنمية المستدامة الذى عقد عصر اليوم.
>اليوم السابع -11 -2015

وقال المحافظ: إننا نسعى للانتهاء من المشروعات الأثرية التى تقام على أرض المحافظة من أجل توفير البنية الأساسية للسياحة وجار الانتهاء من إنشاء متحف سوهاج الإقليمى والذى من المتوقع الانتهاء من إنشائه فى شهر أبريل من العام القادم، وافتتاح مزارات سياحية جديدة بالمحافظة للزائرين من خلال تطوير منطقة مقابر الحواويش بمركز أخميم، بالإضافة إلى تطوير معبد أبيدوس والذى يمثل أحد المزارات الأساسية للسائح بالمحافظة، وكذلك استكمال الحفريات بالمنطقة الأثرية بأخميم بعد نقل المقابر القديمة الموجودة بالمنطقة والتى تعيق عملية استكمال الحفريات.
>اليوم السابع -11 -2015

وأكد المحافظ نجاح المحافظة خلال الفترة السابقة فى جذب عدد من الفنادق العائمة والتى تقدم خدمة فندقية متميزة للسائح داخل سوهاج، ونجاحها ايضا فى وضع المزارات الأثرية بسوهاج على البرامج السياحية لعدد من الشركات، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى مؤخرا لجذب عدد من الاستثمارات فى الصناعات الثقيلة من خلال مصانع الحديد والأسمنت والاسمدة، لتوفير العديد من فرص العمل لأبناء سوهاج.
>اليوم السابع -11 -2015

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى يسى أن اتحاد المستثمرات العرب سيقوم بتنفيذ عدد من المشروعات على أرض سوهاج بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء الإقليم وتحقيق التنمية الشاملة والتى تسعى القيادة السياسية لتحقيقها فى ربوع .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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