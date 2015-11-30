وزير الداخلية يصدر قرارًا بنقل 5 ضباط متهمين بتعذيب مواطن في الأقصر

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، قرارًا بنقل 5 ضباط بقسم شرطة الأقصر متهمين في واقعة تعذيب مواطن حتى الموت إلى محافظات بني سويف والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية بحسب مصدر أمني رفيع بمديرية أمن الأقصر.

وقال المصدر، أن وزير الداخلية، قرر بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش بالوزارة نقل الرائد احمد خليفة محمد محمود رئيس مباحث قسم بندر الأقصر إلى مديرية أمن بني سويف ومعاونيه الرائد إبراهيم عماره إلى مديرية أمن الإسماعيلية والملازم أول محمد أحمد محمد إلى مديرية أمن السويس وملازم أول سمير هاني حسين إلى مديرية أمن بورسعيد وملازم أول باهر طه إلى مديرية أمن القليوبية لحين انتهاء تحقيقات النيابة.