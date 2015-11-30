أخبار عاجلة

العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية يصدر قرارًا بنقل 5 ضباط متهمين بتعذيب مواطن في الأقصر

Google+ Print
وزير الداخلية يصدر قرارًا بنقل 5 ضباط متهمين بتعذيب مواطن في الأقصر وزير الداخلية يصدر قرارًا بنقل 5 ضباط متهمين بتعذيب مواطن في الأقصر

مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، قرارًا بنقل 5 ضباط بقسم شرطة الأقصر متهمين في واقعة تعذيب مواطن حتى الموت إلى محافظات بني سويف والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية بحسب مصدر أمني رفيع بمديرية أمن الأقصر.

وقال المصدر،  أن وزير الداخلية، قرر بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش بالوزارة نقل الرائد احمد خليفة محمد محمود رئيس مباحث قسم بندر الأقصر إلى مديرية أمن بني سويف ومعاونيه الرائد إبراهيم عماره إلى مديرية أمن الإسماعيلية والملازم أول محمد أحمد محمد إلى مديرية أمن السويس وملازم أول سمير هاني حسين إلى مديرية أمن بورسعيد وملازم أول باهر طه إلى مديرية أمن القليوبية لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا