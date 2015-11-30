الزمالك يغرم إسلام جمال 300 ألف جنيه بسبب فيديو الفتيات

قرر مجلس إدارة الزمالك تغريم إسلام جمال مدافع الفريق 300 ألف جنيه، بسبب انتشار فيديو له يغني مع فتيات.

كما قرر إسماعيل يوسف مدير الكرة تحويل اللاعب للتحقيق بسبب الفيديو، ولفرض الانضباط في الفريق الابيض خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد هاجم بعض لاعبي الفريق الأبيض بسبب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والسهر مع الفتيات.

وأصدر النادي قرارا بمنع اللاعبين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان باسم مرسي مهاجم الفريق أول ضحايا القرار بتغريمه 350 ألف جنيه، بسبب استخدامه لإنستجرام، ثم التحدث لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن. ( اقرأ التفاصيل )

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