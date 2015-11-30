فتحي أبو حطب: علاقة شارل بـ«المصري اليوم» انتهت قبل تنفيذ نشرة «القاهرة والناس»

كتبت: إنجي لطفي

قال فتحي أبو حطب، مدير عام مؤسسة المصري اليوم، إنه لم يطلع علي الدعوة المقامة من شارل فؤاد مدير التحرير التنفيذى السابق بالمصرى اليوم، والتي يتهم الأخير فيها سرقة نشرة المصري اليوم على القاهرة والناس.

وأضاف أبو حطب، في تصريح خاص لوكالة “ONA”، علاقة “شارلي فؤاد” بالصحيفة انتهت قبل تنفيذ النشرة بفترة طويلة، ولم يكن لشارل أي علاقة بهذه الأفكار خلال الخمس سنوات الماضية.

وتابع أبو حطب قائلًا: ‘‘فكرة النشرة موجودة، حيث تم مناقشتها مع عدد من القنوات الفضائية خلال الـ5 سنوات الماضية مع المهندس أسامة الشيخ في دريم 2013 ، وفي قناة ONTV، وفي القاهرة والناس’’، موضحًا أن فكرة النشرة بديهية، ويمكن لأي صحيفة عمل نشرة الأخبار مع التلفزيون حيث ستقدم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب.

وكان شارل فؤاد قد رفع دعوي قضائية التي حملت رقم 2301 لسنة 2015 ضد المهندس صلاح دياب مؤسس الجريدة والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة وفتحي أبو حطب المدير العام للمؤسسة، و طارق نور رئيس مجلس إدرة القاهرة والناس بتهمة الاستيلاء على نشرة المصري اليوم المقدمة على قناة القاهرة والناس.