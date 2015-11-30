صور | الملكة رانيا تعترف بعشقها لشاب أردني في كلية عسكرية

كشفت زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، عن حبها لشاب في العشرين من عمره من خلال صورة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” .

ونشرت الملكة رانيا، صورة تعود لعام 1981، وهي للملك عبدالله الثاني، حين كان لا يزال طالبا في كلية “ساندهيرست” العسكرية ببريطانيا، حيث ارتدى فيها الملك البزة العسكرية، وهو يحلق ذقنه.

وعلقت الملكة على الصورة قائلة: “كم أحب الرجل الذي تنظر إليه.. مليك قلبي.. عشت فيه لطالما نبض. سيدنا في كلية ساندهيرست العسكرية عام 1981″.