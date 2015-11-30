بالصور.. اتفاقية تعاون بين جامعتى كفر الشيخ والدلتا للعلوم والتكنولوجيا

عقدت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، اليوم، اجتماعا ناقش العديد من الموضوعات المختلفة، وتمت الموافقة على عقد اتفاقيات تعاون بين جامعة كفر الشيخ وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومركز أمراض وجراحات القلب بمدينة المحلة الكبرى، وشدد القمرى على أهمية التزام العمداء بمكافحة الفساد بكافة أنواعه.

ووافق مجلس الجامعة على ترقية عدد من الأساتذة المساعدين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لدرجة أستاذ وعددهم 5 هم: الدكتور القذافى عبده على طه بكلية الزراعة قسم الحشرات والدكتور الدين السعيد نجار بكلية التربية قسم علم النفس تربوى والدكتور زين شعبان إبراهيم العزيزى بكلية الطب البيطرى قسم الفسيولوجيا والدكتور أشرف محمد أحمد محمد بكلية الطب البيطرى قسم البكتريا والفطريات والمناعة والدكتور مالك محمد السيد خلف الله بكلية علوم الثروة السمكية قسم الاستزراع المائى.

كما وافق المجلس على نقل الدكتورة إيمان محمد عبد العزيز مدرس بقسم التمريض جامعة الزقازيق إلى مثل وظيفتها بقسم التمريض الباطنى الجراحى بكلية تمريض كفر الشيخ والدكتور أحمد عبد الفتاح عرفة طايل أستاذ مساعد بيوتكنولوجيا الأغذية بقسم البيوتكنولوجيا الصناعية معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة السادات إلى مثل وظيفة بقسم تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجيا بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد جامعة كفر الشيخ.

>



>