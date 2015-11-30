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أمانة البرلمان تبدأ استقبال نواب المرحلة الثانية لاستخراج الكارنيه الأحد

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أمانة البرلمان تبدأ استقبال نواب المرحلة الثانية لاستخراج الكارنيه الأحد أمانة البرلمان تبدأ استقبال نواب المرحلة الثانية لاستخراج الكارنيه الأحد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن بدء استقبال الأعضاء الفائزين فى المرحلة الثانية بنظامى القائمة والفردى لتسجيل بيناتهم واستخراج بطاقات العضوية بالمجلس.

وأعدت الأمانة جدول زمنى لتوافد النواب وفقا لمحافظتهم، حرصا على وجود عملى نظامى داخل الأمانة بدلا من التدفق الشديد الذى شهده المجلس خلال الأيام الأولى استقبال نواب المرحلة الأولى.

ويبدأ أمانة البرلمان عمله يوم الأحد المقبل باستقبال نواب محافظات (القاهرة، الإسماعيلية، بورسعيد)، يوم الاثنين محافظات (كفر الشيخ، الغربية، المنوفية)، الثلاثاء محافظات (الدقهلية، القليوبية)، الأربعاء محافظات (الشرقية، دمياط، السويس، شمال وجنوب سيناء)، أما اليوم الأخير فهو يوم الخميس وتم تخصيصه لم من لم يتمكن من الحضور فى موعده المحدد.

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