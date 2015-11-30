رئيس الوزراء يوجه بدخول الانتاج الحربى فى صناعة السيارات وانتاج الألبان

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم الاثنين لوزارتى الإنتاج الحربى والإتصالات فى إطار إعداد برنامج الحكومة ، بدراسة دخول قطاع الإنتاج الحربى فى صناعة السيارات ومستلزماتها، وإنشاء مصنع لمشتقات الدم البلازما وآخر لإنتاج ألبان الأطفال، وكذا زيادة أعداد طلاب المدرسة الفنية الصناعية لتلبية إحتياجات سوق العمل.

كما وجه رئيس الوزراء بالتعاون مع الوزارات المختلفة لزيادة الإنتاج من العدادات الذكية للكهرباء والمياه، وزيادة إنتاج مصانع الإنتاج الحربى من لمبات وكشافات الليد، ودراسة جدولة مديونية التأمينات على الشركات، والمستحقة لوزارة التضامن.

كما أوصى رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير الأراضى المخصصة للمناطق التكنولوجية الجديدة التى تقيمها وزارة الإتصالات، إلى جانب العمل على زيادة صادرات قطاع الإتصالات، ودراسة إنشاء مكاتب للبريد المصرى فى دول الخليج بالإتفاق مع البنك المركزى المصرى، مع تكرار تجربة القرية الذكية فى محافظات الصعيد، بإعتبارها قاعدة للتنمية ترفع مستوى المعرفة والخدمات.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة إنشاء مكاتب تحسين الخدمات للمواطنين على أن تكون البداية بإحدى محافظات الصعيد، إلى جانب الدقهلية والإسماعيلية والبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية.

وكشف رئيس مجلس الوزراء أن تحديث البنية التحتية فى جميع القطاعات بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير، على الرغم من كثرة التحديات، مشيراً إلى أن خدمة المواطن تمثل الإهتمام الأول للحكومة وأن الدولة عازمة على إقتحام المشكلات خاصة حسم مشكلة القمامة وتوفير التمويل اللازم لحل هذه المشكلة.