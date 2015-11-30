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سقوط أكبر شبكة دعارة تضم 3 شقيقات وممثلة ومضيفة وصاحب ملهى ليلى

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سقوط أكبر شبكة دعارة تضم 3 شقيقات وممثلة ومضيفة وصاحب ملهى ليلى سقوط أكبر شبكة دعارة تضم 3 شقيقات وممثلة ومضيفة وصاحب ملهى ليلى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى من ضبط للدعارة تقودها أشهر قوادة وساقطة لشخصيات العامة بمساعدة شقيقاتيها.
>اليوم السابع -11 -2015

البداية عقب ورود معلومات تفيد قيام ساقطة تدعى بوسى تقوم بممارسة الدعارة وتستغل وتسهل دعارة شقيقاتيها ويساعدها شقيقها الرجل بالإضافة لجلب نساء ساقطات من فتيات الإعلانات وممثلات ناشئات.
>اليوم السابع -11 -2015

وأسفرت التحريات التى أعدها العقيد إبراهيم الطويل أن زعيمة الشبكة "أسماء. ح" وشهرتها بوسى تدعى انها زوجة شخصية هامة واستاجرت فيلا فارهة بحدائق الأهرام وتردد عليها بعض من الشخصيات العامة ورجال أعمال لممارسة الجنس الحرام مقابل 3 آلاف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد طاهر والمقدم عصام أبو عرب وحسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر و إيهاب توفيق ووليد طراف من اقتحام الفيلا وكر الدعارة وتبين هروب المتهمة الرئيسة وتم ضبط شقيقتها شيماء. م متلبسة مع مدير بنك استثمارى وشقيقها محمد. م ومبلغ 4 آلاف و500 جنية وخمور ومخدرات وملابس داخلية وخارجية خاصة بالمتهمين وأمرت النيابة بحبسهم وعرضهم على الطب الشرعى لأخذ عينات منهم لبيان تعاطيهم المخدرات وضبط وإحضار المتهمة الرئيسية.

واستكمالا لما سبق قام رجال مباحث الآداب بمراقبة المتهمة الرئيسية وتم رصد نقلها للاثاث الموجود فى الفيلا محل الضبط إلى فيلا أخرى فارهة بمنطقة المعادى الجديدة وعقب استئذان النيابة واتخاذ الإجراءات وبعد تحديد الوقت المناسب قامت القوة بمداهمة الفيلا وتم ضبط المتهمة الرئيسة زعيمة الشبكة بوسى وبصحبتها ممثلة ناشئة تدعى "سماح. م" وشهرتها سما و"مى" وشهرتها ميادة مضيفة طيران" وشقيقة المتهمة الرئيسة "ندى . م" كوافيرة سينمائية ومطلقة متلبسين أثناء ممارسة الجنس مع صاحب ملهى ليلى بوسط القاهرة "خالد .ع " ومقاول عقارات "ص. أ" وبحوزتهم خمور ومخدرات وحبوب منع الحمل والملابس الداخلية والخارجية و11 ألف و500 جنيه وسيارة، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام أمر بتحرير محضر بالواقعة وارسالهم للنايبة لبدء التحقيق.

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