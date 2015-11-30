الانتاج الحربى: نعمل على تنفيذ "الكروت الذكية" لعلاج المواطنين غير القادرين

عرض الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء إمكانيات المصانع الخاصة بالوزارة بالإضافة إلى المنتجات الحربية والمدنية من تلك المصانع، ودور الوزارة فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة بإمدادها بكافة متطلباتها من الأسلحة والذخائر، وكذا احتياجات قطاعات الدولة المدنية المختلفة، لدعمها فى تنفيذ خطة التنمية. ثم عرض الوزير لدور الوزارة فى تنفيذ الخطة متوسطة الأجل 2016/2017 للحكومة، فى إطار الأهداف الإستراتيجية لمصر 2030.

وتضمنت مساهمات وزارة الإنتاج الحربى لدعم الوزارات والمحافظات، ففى مجال البيئة تحرص الوزارة على مراعاة معايير البيئة القياسية داخل شركات الإنتاج الحربى، وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوى، وكذا إنتاج معدات رفع كفاءة منظومة النظافة مثل الصناديق وعربات كبس وجمع القمامة.

وفى مجال الصحة، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الكروت الذكية لعلاج الفئات الغــير قادرة على مســتوى الدولة، كما تدرس إنشاء مركز طبى وإسعاف بمنطقة أبو زعبل، وتقوم بإنتــاج محــارق النفايـــات الخطـــرة ذات سعـــات مختلفــة للمستشفيات والمعامل، وإنتاج مستلزمات المستشفيات، وتجهيز سيارات الإسعاف.

>

وفى مجال خدمة المجتمع، تقوم الوزارة بمشروع مراجعة وتحديث وأرشفة نماذج تدقيق بيانات بطاقة الأسرة، بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وكذا إنتاج مخابز آلية ونصف آلية، وتنفيذ مشروعات مفارخ سمكية لهيئة تنمية الثروة السمكية، وإنتاج سلع معمرة وأجهزة منزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفى مجال دعم قطاع البترول والتعدين، تساهم الوزارة فى تنفيذ أعمال تفجير لصالح المحاجر والمناجم ومصانع الأسمنت، وكذا إنتاج اسطوانات بوتاجاز سعات مختلفة ومنظمات الغاز.

وفى مجال الشباب والرياضة، تقوم الوزارة بإنشاء وتجهيز نوادى اجتماعية ومراكز وساحات وصالات رياضية، وكذا تجهيز الاستادات وحمامات السباحة، كما تدرس الوزارة إقامة مصنع للنجيل الصناعى لإنتاج مستلزمات تطوير المنشآت الرياضية محلياً.