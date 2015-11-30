الاتصالات: ٦٧مليار جنيه إجمالى مساهمة القطاع فى الناتج القومى ٢٠١٧/٢٠١٨

عرض المهندس ياسر القاضى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع المهندس شريف اسماعيل ، رئيس الوزراء، إستراتيجية الوزارة على المدى القصير 2015/2016 والمدى المتوسط 2017/2018.

وأوضح أن الأولويات تشمل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن فى مجال الإتصالات، وبناء مجتمعات جديدة والتركيز فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية على المحافظات خاصة فى صعيد مصر، وطرح تراخيص جديدة لخدمات الإنترنت والمحمول بما يعود بالنفع على خزينة الدولة، مع إسهام منظومة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تعظيم إمكانيات وتوسعات الدولة بما يضمن الإلتزام والشفافية والحفاظ على موارد الدولة، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كما تناول العرض موقع مصر فى المؤشرات الدولية حيث أوضح مؤشر الجاهزية أن مصر تحتل إقليمياً المركز 18 من بين 49 دولة، وأوضح الوزير أن إجمالى مساهمة قطاع الإتصالات فى الناتج القومى لعام 2014/2015 بلغ 52.7 مليار جنيه، تزيد إلى 57.19 مليار جنيه فى عام 2015/2016، تزيد إلى 67.63 مليار جنيه فى عام 2017/2018، بمعدل نمو 8.8%..

وأكد وزير الإتصالات أن قطاع الإتصالات يعمل على إتاحة موارد إضافية لمساندة الموازنة وتمويل المبادرات المبتكرة لرفع المستوى العلمى والثقافى إلى جانب دعم وتطوير قطاع السياحة لجذب المزيد من السائحين. وأوضح أن قيمة المدخرات بمكاتب البريد بلغت 165 مليار جنيه، وأن القطاع يستهدف فتح مكاتب للبريد خارجياً بعد التنسيق مع البنك المركزى المصري، والعمل على تفعيل دور القطاع فى التنمية الإقتصادية وإحداث تطور للمجتمع المصري. وأضاف الوزير أن المناطق التكنولوجية القائمة أو التى تقيمها الوزارة حالياً سيبلغ إجمالى مساحتها مليون و 337 ألف متر مربع، وتساهم فى توفير نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بمشاركة القطاع الخاص على ميكنة مكاتب التوثيق ( الشهر العقاري) بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، إلى جانب تطوير وميكنة مكاتب السجل التجارى بقيمة 350 مليون جنيه.