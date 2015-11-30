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بالصور.. ضبط مصنع لإعادة تدوير الحلوى منتهية الصلاحية بسوهاج

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بالصور.. ضبط مصنع لإعادة تدوير الحلوى منتهية الصلاحية بسوهاج بالصور.. ضبط مصنع لإعادة تدوير الحلوى منتهية الصلاحية بسوهاج
تمكنت مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى – مدير إدارة مباحث - بالاشتراك مع قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، اليوم الاثنين، من ضبط 1080 كيلو حلوى وكميات من الفول السودانى حوالى طن ونصف، تظهر عليها علامات الفطر، داخل مصنع بدون ترخيص يقوم بتدوير الحلويات المنتهية الصلاحية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح – مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مباحث تموين سوهاج يفيد بتمكن قسم مراقبة الأغذية من ضبط مصنع لتدوير الحلوى منتهية الصلاحية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى – مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد محمد على – رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبو القاسم – وكيل فرع البحث، بتمكن قسم مراقبة الأغذية بسوهاج، من ضبط مصانع ببندر جرجا عقب قيام مالكه بإعادة تصنيع حلوى منتهية الصلاحية، وتدويرها لعمل حلوى على أنها جديدة بتاريخ جديد ووضعها فى عبوات جديدة لتضليل الجمهور المستهلك على أنها جديدة.

وتم الحلوى تظهر عليه آثار العطن والفطريات لاستخدامها فى عملية تصنيع حلوى الفولية. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 9442 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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